Kırıkkaleli milli atlet, U20 Atletizm Şampiyonası'nda iki altın madalya sevinci yaşadı - Haberler

Kırıkkaleli milli atlet Pelinsu Şahin, Turkcell Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası'nda 3000 engelli ve 5000 metrede Türkiye şampiyonu oldu.

Bursa'da 28-29 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonaya katılan Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Şahin, ilk olarak 3000 metre engellide 10,26,65 derecesiyle Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

Şahin, bu derecesiyle 2-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek U20 Dünya Şampiyonası ile 16-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek U20 Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Milli atlet, 5000 metrede de 17,02'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olarak kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

Pelinsu Şahin'in antrenörü Abdullah Yılmaz, sporcusunu tebrik ederek, kendilerine destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sporcunun kulübü Enka Spor'a teşekkür etti.

Öte yandan, şampiyonada Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi öğrencisi Melisa Tasa da 1500 metrede Türkiye 2'ncisi oldu.