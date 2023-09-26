Kırıkkale'ye gelen gönüllü gençler çeşitli faaliyetler düzenledi

2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan Damla Gönüllülük Hareketi Projesi çerçevesinde Kırıkkale'ye gelen 44 gönüllü genç, 10 gün boyunca insan odaklı faaliyetler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan Damla Gönüllülük Hareketi Projesi çerçevesinde Kırıkkale'ye gelen 44 gönüllü genç, 10 gün boyunca insan odaklı faaliyetler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri koordinesinde şehit aileleri, huzur evi, sevgi evi, köy ve esnaf ziyaretleri yapan gönüllü gençler, çocuklarla da çeşitli etkinlikler yaptı. İl Müdürü Hamza Güneş ile birlikte Vali Yardımcısı Mustafa Erkınay'ı makamında ziyaret eden gönüllü ekip, şehirde yaptıkları faaliyetlerle ilgili sunum yaptı.

İl Müdürü Hamza Güneş, proje çerçevesinde çeşitli ziyaretlerin yapıldığını belirterek, "162. Dönem Damla Kırıkkale Gönüllülük Hareketi olarak, şehrimizin birlik ve dayanışmasını daha güçlendirmek adına içten bir kararlılıkla çalıştık. Şehitlik ziyaretleri düzenledik, esnaflarımızı ziyaret ettik, aynı zamanda köylerimizi ve orada yaşayan dezavantajlı aileleri ziyaret ederek, onlarla samimi bağlar kurmaya çalıştık. Bu süreçte insanların karşılıksız yardımseverliği sayesinde insanlığın en güzel yüzlerini ortaya çıkardığını bir kaz daha gördük" dedi.

Etkinlikler sayesinde sadece şehirlerin bir araya getirilmediğini, aynı zamanda içtenlikle paylaşılan duyguların pekiştirildiğini ifade eden Güneş, şehrimize ve toplumumuza daha fazla samimi katkı sağlamak için içten bir şekilde çalışmalara devam edileceğini söyledi. - KIRIKKALE