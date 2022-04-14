Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor - Haberler

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Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor

Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonunun yapımı için, 9 Mayıs günü ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonunun yapımı için, 9 Mayıs günü ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentin yeni bir spor salonuna kavuşacağını duyurdu. İnşa edilecek 3 bin 500 kişilik spor salonu için 9 Mayıs tarihinde ihaleye çıkılacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Saygılı, " Kırıkkale'miz yeni bir spor salonuna kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 bin 500 kişilik spor salonu yapımı için 9 Mayıs da ihaleye çıkılıyor. Şehrimize hayırlı olsun. Kırıkkale'mize desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na projenin takipçisi Milletvekilimiz Ramazan Can'a, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Kaplan'a teşekkür ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, gençlik, Mayıs, Spor, Haberler

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