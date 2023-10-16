Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 'Sporun Enleri Ödül Töreni'nde konuştu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 'Sporun Enleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Son 20 yılda bütün alanlarda olduğu üzere devletimiz, spora, sporcuya ve spor altyapısı alanına maddi ve manevi destek anlamında hakikaten hayalimizin çok ötesinde icraatlar gerçekleştirdi' dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Sporun Enleri Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Son 20 yılda bütün alanlarda olduğu üzere devletimiz, spora, sporcuya ve spor altyapısı alanına maddi ve manevi destek anlamında hakikaten hayalimizin çok ötesinde icraatlar gerçekleştirdi" dedi.

Kırıkkale'de "Sporun Enleri Ödül Töreni" düzenlendi. 9-15 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödülleri törenle verildi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Mehmet Makas, son 20 yılda devletin spora, sporcuya ve spor altyapısı alanında hayallerin ötesinde maddi ve manevi destekler sağladığını söyledi.

"Batı'dan çok daha fazla ilerideyiz"

Spor anlamında Batı'dan çok daha fazla ileride olduklarını ifade eden Makas, "Son 20 yılda bütün alanlarda olduğu üzere devletimiz, spora, sporcuya ve spor altyapısı alanına maddi ve manevi destek anlamında hakikaten hayalimizin çok ötesinde icraatlar gerçekleştirdi. Hep özendirdikleri ama benim özenmediğim Batı'dan çok daha fazla ilerideyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın mihmandarlığında, büyüklerimizin öncülüğünde, Kırıkkale'mizdeki amatör ruhlu kardeşlerimizin de mihmandarlığında yürüyoruz" dedi.

"Kırıkkale hakikaten çok güzel bir şehir"

Vali Makas, uyuşturucu ile mücadeleye değinerek, "Emin olun 81 vilayette biz Kırıkkale olarak iyi durumdayız. Bizden önceki arkadaşlarımız emek verdi katkıda bulundu. Sayın Bakanımız ve bizler göreve geldiğimizden bu yana çok daha farklı şekilde sahayı baskılayarak tedbirler alıyoruz. Kırıkkale'de de kökünü kurutacağımıza inanıyorum. Kırıkkale hakikaten çok güzel bir şehir. Hep beraber daha güzel yapacağız" diye konuştu.

"Ümmet adına bir sıkıntı yaşıyoruz"

Filistin ile İsrail savaşına da değinen Makas, "Filistin Gazze'de bir sıkıntı yaşıyoruz. Ümmet adına bir sıkıntı yaşıyoruz. Niye? Gücü olan, silahı kuvvetli olan, masum ve mazlum bir halkı katletmek adına tüm dünyanın kamuoyunu meşgul ediyorlar. Sizin atalarınız, sizin ceddiniz, bizim dedelerimiz, bu dünyaya hakim olduğunda, 3 kıtada at koşturduğunda, bu dünyada kimsenin hakkı ve hukuku yenmiyordu. Bu dünyada adalet vardı, bu dünyada eşit dağılım vardı" şeklinde konuştu.

"Dünyada da barışı huzuru tesis edecek olan gençlerimizdir"

Vali Makas, "Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Türkmen diyarı Kırıkkale'de de Anadolu toprağında da sizler, yüce Türk milleti beklenen ve özlenen bir millettir. Bu beklenen özlenen milleti, özlediği konuma getirecek milleti özlediği konumlara tekrar çıkartacak, dünyada da barışı huzuru tesis edecek olan gençlerimizdir" ifadesini kullandı.

Ödül törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, ASKF Başkanı Sırrı Zengin, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. - KIRIKKALE