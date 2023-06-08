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Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nün 2 sporcusu kick boksta Türkiye birincisi oldu

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nün 2 sporcusu kick boksta Türkiye birincisi oldu

Spor Haberleri

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nden 2 sporcu, Türkiye Okul Sporları Kick Boks Gençler Şampiyonası'nda kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nden 2 sporcu, Türkiye Okul Sporları Kick Boks Gençler Şampiyonası'nda kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Okul Sporları Kick Boks Gençler Şampiyonası 3-6 Haziran'da Yozgat'ta yapıldı.

Şampiyonada, Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcularından Kürşat Ali Topal genç erkek A point fighting kategorisi +94 kilogramda, Cihan Aksun da 94 kilogramda Türkiye birinciliği elde etti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Spor

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