Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nün 2 sporcusu kick boksta Türkiye birincisi oldu
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Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nden 2 sporcu, Türkiye Okul Sporları Kick Boks Gençler Şampiyonası'nda kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.
Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nden 2 sporcu, Türkiye Okul Sporları Kick Boks Gençler Şampiyonası'nda kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Okul Sporları Kick Boks Gençler Şampiyonası 3-6 Haziran'da Yozgat'ta yapıldı.
Şampiyonada, Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcularından Kürşat Ali Topal genç erkek A point fighting kategorisi +94 kilogramda, Cihan Aksun da 94 kilogramda Türkiye birinciliği elde etti.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Spor