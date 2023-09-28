Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için spor ve sanat faaliyetlerine yönlendirdiklerini belirtti. Yapılan değerlendirme toplantısında, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak sportif faaliyetler ve projeler ele alındı.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü, çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için spora ve sanat faaliyetlerine yönlendiriyor

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için spora ve sanat faaliyetlerine yönlendiriyoruz" dedi.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'in başkanlığında, Hatice Hanım Öğrenci Yurdu Toplantı Salonu'nda kurum antrenörleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yapılacak sportif faaliyetler ile ilgili değerlendirme toplantısı yapan Güneş, sporun tabana yayılması ile başarılı ve nitelikli sporcuların yetişmesi için yürütülen faaliyetlerin önemine dikkat çekti. İl Müdürü Güneş, gençlerin sporla birlikte zararlı alışkanlıklardan da uzak duracağının belirterek, daha fazla çocuğa ulaşmak için görev yapan antrenörlerle birlikte büyük bir gayret içerisinde olacaklarını söyledi.

Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için spora ve sanat faaliyetlerine yönlendirdiklerini anlatan Güneş, "Hedefimiz her zaman daha fazla çocuğa ulaşmaktır. Müdürlüğümüz bünyesinde gerek sportif faaliyetler gerekse de sanat faaliyetlerine olan ilgi artmaktadır. Kalbiyle, gönlüyle, vicdanıyla bu işin içinde olan, olumlu duygularını çocuklara yansıtarak onların hayatlarına dokunan bütün antrenörlere şükranlarımı sunuyorum. Gönlümüzle, vicdanımızla ve bütün sorumluluklarımızla çocuklarımızın yanındayız. Bütün branşlarda görev yapan antrenörlerimize başarılar dilerim" dedi.

Toplantıda, Türkiye sportif yetenek taraması, spora yönlendirme projeleri, mahalli projeler, ulusal projeler, ilkokullarda spor dalı eğitimi ve yüzme bilmeyen kalması projesi gibi konular görüşüldü.

Spor Şube Müdürü Adem Karakut ve kurum bünyesinde görev yapan antrenörler katıldı. - KIRIKKALE