Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ile yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 26 adet sentetik ecza hapı, 5 gram esrar, 1 gram skunk ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 6,12 gram uyuşturucu madde ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-20 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 6,12 gram uyuşturucu madde ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Spor