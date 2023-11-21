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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ile yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 26 adet sentetik ecza hapı, 5 gram esrar, 1 gram skunk ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.