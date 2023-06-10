Kırıkkale'de Uluslararası Bisiklet Yarışı Başladı

KIRIKKALE'de düzenlenen uluslararası 'Road Race Kırıkkale 2.2' bisiklet yarışı, 'elit erkekler' 142 kilometre etabıyla başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 142 kilometrelik yarışın startını Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön verdi. Millet Bahçesi önünden başlayan yarışta 14 takımdan 72 sporcu yer aldı. Vali Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale'nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, "Geçen yıldan farklı olarak 6 yabancı takıma da ev sahipliği yapıyoruz. 100'ün üzerinde de yabancı sporcu burada yarışacak. Yine bir Kırıkkale takımı da yarışmanın içerisinde. Bütün takımlara, sporculara, teknik heyete başarılar diliyorum. Yarış sayesinde Kırıkkale'nin doğal ve kültürel varlıklarını da burada yansıtmış olacağız" dedi.'Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde' sloganıyla düzenlenen organizasyonda, saat 15.00'te 'genç erkekler' 100 kilometre, yarın da 'elit erkekler' 164 kilometre ve 'genç erkekler' 116 kilometre yol yarışları koşulacak. Ayrıca, yarın saat 10.30'da halk turu yarışı yapılacak.