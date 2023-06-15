Kırıkkale'de Spor Olsun Projesi kapsamında düzenlenen futbol şenliği sona eriyor

Kırıkkale'de çocukları spora kazandırmak, bağımlılığa karşı korunması ve kulüplerin altyapısına sporcu kazandırılması amacıyla "Spor Olsun Projesi" kapsamında düzenlenen futbol şenliği yarınki maçlarla sona erecek.

Kırıkkale'de çocukları spora kazandırmak, bağımlılığa karşı korunması ve kulüplerin altyapısına sporcu kazandırılması amacıyla "Spor Olsun Projesi" kapsamında düzenlenen futbol şenliği yarınki maçlarla sona erecek.

Merkez sentetik sahada devam eden şenliğe katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bir müsabakanın başlama vuruşunu yaparak, çocuklarla futbol oynadı.

Ardından bir süre maçı izleyen Vali Tekbıyıkoğlu, proje kapsamında çocukların ekranların başında vakit geçirmediğini, akranlarıyla futbol oynadığını söyledi.

Şenliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Soylu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve Kırıkkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin de katıldı.

İki haftadır süren ve yarın sona erecek şenlikte 20 kulübün 60 takımdan 1200 öğrenci forma terletti.