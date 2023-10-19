Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen sanal devriye çalışmaları sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, veri yok etme ve kredi kartı kötüye kullanma gibi suçlar işlediği tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, SİBERAY etkinlikleri kapsamında vatandaşlar siber güvenlik, sosyal mühendislik ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, siber suçlarla mücadeleye yönelik sürdürülen sanal devriye çalışmaları neticesinde 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde, sanal ortamda "nitelikli dolandırıcılık", "veri yok etme", "kredi kartını kötüye kullanma" gibi çeşitli suçlar işlediği tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, SİBERAY etkinlikleri çerçevesinde de afiş ve broşür dağıtımı yapılarak, siber güvenlik, sosyal mühendislik ve yasa dışı bahis konuları hakkında da vatandaşlar bilgilendirildi. - KIRIKKALE