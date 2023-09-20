Kırıkkale'de Motosiklet Sürücülerine Kask ve Yelek Hediye Edildi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen 'Kaskınla Yol Ver Hayata' projesi çerçevesinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu Kırıkkale'de, motosiklet sürücülerine kask ve reflektif yelek hediye edildi.

İçişleri Bakanlığının projesi motosiklet sürücülerine tanıtıldı, kask ve yelek hediye edildi

KIRIKKALE - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Kaskınla Yol Ver Hayata" projesi çerçevesinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu 43 ilin geçiş noktası olarak bilinen Kırıkkale'de, aralarında daha önceden trafik kazası geçirenlerinde olduğu motosiklet sürücülerine kask ve reflektif yelek hediye edildi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Kaskınla Yol Ver Hayata" projesi çerçevesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerine yönelik etkinlik düzenlendi. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe katılan Vali Mehmet Makas, proje hakkında sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Vali Makas, daha önceden trafik kazası geçiren motosiklet sürücüleri Merve Biçer, Sena Meydaner ve Batın Alp Altıner'e kask hediye etti. Etniklikte, motosiklet sürücülerine trafikteki görünürlüklerinin artırılması amacıyla reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

Vali Makas, daha sonra İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ile birlikte Elektronik Denetleme Sistemi kameralarının takip edildiği bölümü ziyaret etti. Vali Makas, 43 ilin geçiş güzergahı konumunda olan şehirdeki EDS kameralarının işleyişi hakkında da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt'ten bilgi aldı.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, kask ve yeleğin önemini motosiklet sürücülerine ve Kırıkkaleli vatandaşlara anlatmak istediklerini belirterek, farkındalık eğitimlerinin de verilmeye devam edileceğini söyledi.

"Hayata yol ver, yelek giy görünür ol" kampanyasının öneminden bahseden Vali Makas, çalışmalardaki amaçlarının önce insan güvenliği olduğunu kaydetti.

Yeleğin ve kaskın önemini anlatabilmek adına İl Emniyet Müdürlüğü himayesinde etkinlik yapıldığını anlatan Vali Makas, daha önceden trafik kazası geçiren sürücülere de kask hediye edip, farkındalık eğitimi verdiklerini aktardı.

Vali Makas, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Bölgemiz kırsal ve motosiklet kullanımının yoğun olduğu bir bölge. Gençlerimize tavsiyelerde bulunduk ve onları da dinledik. İnanıyorum ki bundan sonra tüm Kırıkkale'de motosiklet sürücülerimiz kaskını takıp hayata yol verecek, yeleğini giyip görünür olacak" dedi.

Vali Makas, son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 50 azalma yaşandığını ve bu tür yapılan farkındalık çalışmalarla da oranın daha da azalmasına katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.