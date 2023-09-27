Kırıkkale'de Kök Kenevir Operasyonu: 151 Kök Kenevir ve 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından 4 ay boyunca takip edilen bir şahıs, bahçesindeki kök kenevir bitkisini hasat ederken yakalandı. Operasyonda 151 kök kenevir ve 6 kilo 480 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince 4 aydır takip edilen şahıs, bahçesine ektiği kök kenevir bitkisini hasat ederken yakalandı. Operasyonda 151 kök kenevir ile 6 kilo 480 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan 4 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, Hasandede köyünde ikamet eden E.B. (38) isimli şahısın bahçesine kenevir ektiği tespit edildi. Kenevir sökümü yaparken jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, 151 kök kenevir bitkisi ile 6 kilo 480 gram kubar esrar ele geçirdi. - KIRIKKALE