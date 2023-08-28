Kırıkkale'de düzenlenen 2023 Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Softbol Türkiye Birinciliği sona erdi

Kırıkkale'de düzenlenen 2023 Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Softbol Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Turnuvaya 16 takımdan 192 sporcu katıldı ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Ayrıca depremzedeler için düzenlenen saygı yürüyüşü ve sporculara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de 14 ilden 192 sporcunun katıldığı 2023 Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Softbol Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 22-26 Ağustos tarihlerinde 2023 Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Softbol Türkiye Birinciliği müsabakaları yapıldı. Turnuvaya, Bursa, Ankara, İstanbul, Denizli, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Giresun, Sinop, Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Samsun'dan 16 takımın 192 sporcusu katıldı. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve Softbol Federasyonu Başkanı Nahit Şahin'in katıldığı törende, dereceye giren Bursa, Balıkesir, Samsun ve Gaziantep'ten katılan takımlara ödülleri verildi.

Müsabakalar öncesinde depremzedeler için düzenlenen saygı yürüyüşünün ardından sporculara yönelik Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda etkinlik de gerçekleştirildi. - KIRIKKALE