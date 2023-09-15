Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye 20 Bin 340 TL Para Cezası

Kırıkkale'de KGYS kamerasına yakalanan bir sürücü, şehir merkezinde drift yaparken tespit edildi. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 20 bin 340 TL para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de drift yaparken KGYS kamerasına yakalanan sürücüye, 20 bin 340 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki kavşakta bir sürücünün kamyoneti ile drift yaptığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasından tespit etti. Yapılan çalışmayla tespit edilen araç sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 20 bin 340 lira para cezası uygulandı. Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçların denetimine aralıksız devam edildiği bildirildi. - KIRIKKALE