Kırıkkale'de Bisiklet Yarışı Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

Kırıkkale'de düzenlenecek olan Road Race Kırıkkale 2.2 bisiklet yarışı öncesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, gazetecilere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yarışa 12 ülkeden 84 sporcu ve Türkiye'den 8 takım ve 56 sporcu katılacak.

Kırıkkale'de hafta sonu düzenlenecek "Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışı kapsamında, gazetecilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Kırıkkale Öğretmenevi'ndeki toplantıda, geçen yıl kentte ilk defa Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nı düzenlediklerini söyledi.

Yarışdaki parkur, sağlık ve organizasyon güvenliği, idarenin bu işe sahip çıkmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Akyön, şöyle konuştu:

"Bu anlamda valimize çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizi federasyon, bakanlık ve Türkiye nezdinde bir üst noktaya taşıdı. Ardından hemen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCİ) ile yazışmalarımızı yaptık ve tarihinde ilk defa Türkiye'de bir yıl önceki organizasyondan sonra UCİ takvimine göre, 2.2 yarışının Kırıkkale'ye verilmesine yol açtı. Bunun anlamı şu. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bu yıl 2.2 ayağında yapılıyor. Kırıkkale'deki yarışın da Avrupa'daki ayağı 2.2'dir. Bugün statü olarak geldiğimiz nokta küçümsenecek bir nokta değil."

Akyön, çarşamba gününden itibaren takımların kente geleceğini belirterek, Kırıkkale'nin güzelliğini, gelen takımlarla beraber Türkiye'ye, oradan da dünyaya servis edeceklerini kaydetti.

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca 10-11 Haziran'da "Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenecek yarışa, 12 ülkeden 84 sporcu, Türkiye'den de 8 takım ve 56 sporcu davet edildi. Yarışma, "elit erkekler" ve "genç erkekler" kategorilerinde gerçekleştirilecek ve yarışların son gününde halk turu yapılacak.