Kırıkkale'de Bisiklet Yarışı Hazırlıkları Tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan "Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışı hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Akyön, yazılı açıklamasında, Kırıkkale Valiliği himayelerinde, organizasyonun Türkiye Bisiklet Federasyonunca 10-11 Haziran'da Anadolu'nun kalbi Kırıkkale'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yarışların Türkiye'deki takım ve sporcuların yanı sıra 12 ülkeden 100'den fazla olimpik sporcunun katılımıyla geçekleştirileceğine dikkati çeken Akyön, "Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kırıkkale'nin tarihi coğrafyası ve kültürü, yarışlara katılan bisikletçilere eşlik edecek ve kentin değerleri de organizasyonla tanıtılmış olacak. Hakikaten çok güzel bir çalışma oldu. Bu çalışma, Türkiye'deki diğer organizasyonlara da emsal olacak. Kırıkkale'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenecek organizasyonda, 10 Haziran Cumartesi saat 09.00'da "elit erkekler" 142 kilometre, saat 15.00'te ise "genç erkekler" 100 kilometre, 11 Haziran Pazar günü de saat 09.00'da "elit erkekler" 164 kilometre, saat 15.00'te de "genç erkekler" 116 kilometre yol yarışları koşulacak.

Ayrıca, pazar günü saat 10.30'da ise halk turu yarışı gerçekleştirilecek.