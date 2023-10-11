Haberler ›› Spor ›› Kırıkkale'de 9 Bin 127 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kırıkkale'de 9 Bin 127 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 127 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl genelinde yapılan trafik kontrollerinde 11 bin 412 araç denetlendi ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yazıldı. Kontrollerde 99 araç da trafikten men edildi.