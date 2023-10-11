Kırıkkale'de 9 Bin 127 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 127 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl genelinde yapılan trafik kontrollerinde 11 bin 412 araç denetlendi ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yazıldı. Kontrollerde 99 araç da trafikten men edildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 127 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Ekim'de il genelindeki trafik kontrollerinde 11 bin 412 araç denetlendi.
Trafik kurallarını ihlal ettikleri ve çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 127 sürücüye ceza yazıldı.
Kontrollerde, 99 araç da trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Spor