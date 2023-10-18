Kırıkkale'de 11 Bin 827 Araç Denetlendi, 120 Araç Trafikten Men Edildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrollerinde 11 bin 827 araç denetlendi, 120 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11-17 Ekim tarihleri arasında il genelindeki trafik kontrollerinde 7 bin 356 hususi, 2 bin 556 ticari araç ve bin 915 yük nakli yapan araç olmak üzere toplam 11 bin 827 araç denetlendi. Çevreye rahatsızlık veren 120 araç ise trafikten men edildi. Güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE