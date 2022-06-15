Kırıkkale BA teknik direktör Baran ile prensipte yeniden anlaştı - Haberler

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Kırıkkale BA teknik direktör Baran ile prensipte yeniden anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kırıkkale BA teknik direktör Baran ile prensipte yeniden anlaştı

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, teknik direktör Nihat Baran ile yeni sezon için prensipte yeniden anlaştı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, teknik direktör Nihat Baran ile yeni sezon için prensipte yeniden anlaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele eden Kırıkkale BA'da Nihat Baran belirsizliği yaşanıyordu. Sözleşmesi sona eren teknik direktör Nihat Baran, sözleşme yenileme görüşmelerinde kırmızı lacivertli yönetim ile büyük oranda el sıkıştı. Kulüp Başkanı Veli Uça yaptığı yazılı açıklamada, yönetim ile düzenlenen toplantının ardından Nihat Baran ile yeniden prensipte anlaştıklarını belirtti. Teknik direktör Baran'ın yardımcılıkları ise Kemal Dulda, Mete Metin ve Hamit Tüzün'ün olacağı bildirildi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Spor

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