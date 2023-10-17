Kırgızistan'da Milli Sporcular Modern Pentatlon Finale Çıktı

Kırgızistan'da düzenlenen modern pentatlon 3. olimpik sıralama yarışlarında Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel ve Buğra Ünal finale çıktı. Kadınlar finali yarın, erkekler finali ise 19 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Kırgızistan'da devam eden modern pentatlon 3. olimpik sıralama yarışlarında milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, finale çıktı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Polonya ve İspanya'dan sonra başkent Bişkek'te 25 ülkeden 80 sporcunun katılımıyla düzenlediği organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden milli sporcular İlke Özyüksel ile Buğra Ünal, finalde mücadele etmeye hak kazındı.

Organizasyonda kadınlar finali yarın, erkekler finali ise 19 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Sıralama yarışında en iyi dereceyi alan sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'na yönelik UIPM'nin Olimpiyat Pentatlon Dünya Sıralaması Listesi'nde 40 puanı hanesine yazdıracak.

Modern pentatlon sıralama yarışlarının 4'üncüsü 25-28 Ocak 2024'te Mısır'da düzenlenecek.