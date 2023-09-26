Kırgızistan Cumhurbaşkanı Madalya Kazanan Güreşçilerle Buluştu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçilerle bir araya geldi. Caparov, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarını takdir etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçilerle bir araya geldi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan Milli Güreş Takımı, antrenörleri ve federasyon yönetimini ağırladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'na katılan 30'ü aşkın ülke arasında üçüncü sıraya yerleşen Milli Güreş Takımı için büyük başarı olduğunu vurgulayan Caparov, "Ülke tarihinde ilk kez böyle bir sonuç elde edildi. Bu başarılar, milyonlarca Kırgızistan taraftarını gururlandırdı." dedi.

Vatandaşları adına sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Caparov, "2024 yılında Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazananlardan umutluyuz ve güvenimiz büyük. Ülke bayrağını gururla ve yüksekte dalgalandıran sporcularımızı şüphesiz görmezden gelmeyeceğiz ve başarılarını takdir edeceğiz." ifadesini kullandı.

Caparov, Sırbistan'da altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Aysuluu Tınıbekova'ya ve Akjol Mahmudov, Joloman Şarşenbekov, Ayperi Medetkızı, Tayırbek Jumaşbekuulu ile antrenörlerine para ödülü takdim etti.