Kireçburnu Kadın Futbol Takımı Trafik Kazası Geçirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadınlar 1. Lig ekibi Kireçburnu'nun Gazikentspor deplasmanı dönüşü trafik kazası geçirdiğini bildirerek geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kireçburnu Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadınlar 1. Lig ekibi Kireçburnu'nun 5 Kasım'daki Gazikentspor deplasmanı dönüşü trafik kazası geçirdiğini bildirerek geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda kafilenin durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Kadınlar 1. Lig'de yer alan Kireçburnu kafilesinin, Gazikentspor deplasmanı dönüşü Adana'nın Pozantı ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Teknik heyet ve oyuncularının sağlık durumu iyi olan, takım otobüsünde hasar oluşan Kireçburnu Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Gaziantep'teki Batur Stadı'nda oynanan maçı Kireçburnu ekibi, 4-0 kazanmıştı.