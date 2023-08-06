Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi'nde Yeni Yetenekler Aranıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 'Benim kız çocuklarım' dediği Kır Çiçekleri Projesi'ne yeni yetenekler katılıyor. Özellikle kırsalda yaşayan ve spora yetenekli kız çocuklarına bünyesinde eğitim veren Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi, yeni yetenekler için seçmeler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi sahasında gerçekleşen seçmelere, spora ilgisi ve yeteneği olan kız öğrenciler katıldı. Seçmelere aileleriyle birlikte gelen kızlar, 'Kır Çiçekleri Projesi'ne dahil olmak için kıyasıya mücadele etti. Genel sportif performans değerlendirmesinin yapıldığı seçmelerde, her branştan ayrı antrenörler değerlendirme yaptı. Değerlendirmeler boy, kilo ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, esneme, 30 metre sürat koşusu, 2 kilogram sağlık topu atma, durarak uzun atlama ile 1000 metre uzun mesafe dayanıklılık koşusu alanlarında yapıldı.

"Türkiye şampiyonluklarımız var"

Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi 2. Sorumlusu Özge Turşin, amaçlarının kırsalda yaşayan spora yetenekli kız çocuklarını keşfetmek olduğunu belirterek, "Şu anda yaklaşık dördüncü senemizin içerisindeyiz. Hedefimize gayet güzel bir şekilde ulaştık. Türkiye şampiyonluklarımız var. Sporcu eğitim merkezine kazandırdığımız ve burs kazanan kızlarımız var. Şu anda da yeni kızlarımızı arıyoruz" dedi.

Kır Çiçekleri Projesi'nin kapsamından da bahseden Turşin, "Öncelikle sporla tanışıyorlar, sporun hayatlarına kattığı o güzel yanı görüyorlar. Okullarıyla ve sportif müsabakaya gittikleri yerlerde biz onlarla ilgileniyoruz. Beslenmeleri, gün içerisindeki aktiviteleri, kısacası her şeyleri ile biz ilgileniyoruz. Bir aile oluyoruz. Burada sadece sporcu yetiştirmiyoruz. Onlar 'Kır Çiçekleri'nin birer ferdi ve aynı zamanda Başkanımızın kızları oluyorlar" diye konuştu.

"Genel bir sportif performans değerlendirmesi alıyoruz"

Seçmelerde genel bir sportif performans değerlendirmesi aldıklarını, kızları atletizm branşının temelini oluşturan uygulamalara tabi tuttuklarını kaydeden Turşin, "Sonrasında belli bir formatta analizden geçiyorlar. Çocuğun doğum tarihine göre atladığı derece ya da koştuğu saniyenin, tabii ki şu anda aldığımız kızlara yakın olması gerekiyor. Aldığımız dereceleri daha ileriye taşıyabilmek adına yetiştirilebilir yetenekleri arıyoruz" ifadelerine yer verdi. Kır Çiçekleri'nin de projeden memnun olduğuna değinen Turşin, "Büyüyerek ve gelişerek, kızlarımızı hayata kazandırıyoruz. Şu anda spor lisesini kazanan kızlarımız var. Eminim ilk aldığımız zamandan bugüne, kendilerine birçok şey katmışızdır. Hayat boyu bizi unutmayacaklar" diye konuştu.

"Çocuğumun burada daha güzel eğitim alacağını düşünüyorum"

Kızını elemelere getiren İlknur Gürge, "Kızımı getirdim. Profesyonel voleybolcu olmasını istiyoruz" derken, 'Kır Çiçekleri Projesi'ni de değerlendirerek, "Gençlerimizi, çocuklarımızı desteklemelerini ben de destekliyorum" şeklinde konuştu.

Atletizm hocasının önermesi üzerine kızını seçmelere getirdiğini söyleyen Mehtap Tarhan ise "Kızımı getirdim. Tarsus'tan katılıyoruz. Çocuğumun burada daha güzel eğitim alacağını düşünüyorum. Araştırdık biraz, çocuğumuza iyi geleceğini düşünüyorum. Böyle bir şey olduğu için çok memnunuz, çok mutlu olduk. Böyle bir proje yaptıkları için tebrik ediyoruz" dedi.

"Hedefim milli sporcu olmak"

17 yaşındaki Sudenaz Akköprü de atletizm altyapısını güçlendirmek istediğini belirterek, "Burada atletizmle ilgili çalışmalar yaptık. Küçüklükten kalma atletizm altyapım var. Onu tekrar devam ettirmek istedim" ifadelerini kullandı. Kır Çiçekleri'nin kazandığı dereceleri görünce katılmak istediğini söyleyen Akköprü, "Çok iyi dereceler yapıyorlar. Hatta geçen hafta Konya'dan Türkiye ikinciliğiyle dönmüşler. Buranın bana bir başarı katacağını umduğum için geldim. Hedefim milli sporcu olmak" diye konuştu. - MERSİN