Kingsley Schindler, Süper Lig ekiplerinin radarında

Türkiye'de transfer sezonu resmi olarak yarın başlıyor. Süper Lig ekiplerinin de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Adana Demirspor ekibi oyuncunun durumuyla yakından ilgilenirken, Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'un da oyuncuyla iletişim halinde olduğu öğrenildi. Ayrıca kanat takviyesi için çalışmalarına devam eden Başakşehir de Schindler'in durumunu yakından takip ediyor. Sağ bek arayışı içinde olan Trabzonspor'un da Ganalı oyuncuyu listesine aldığı öğrenildi.