Kimse bu detayı fark etmedi! Messi penaltıyı bakın neden öyle kullandı

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları berabere biten mücadeleye seri penaltı atışlarıyla devam edildi. Arjantin adına kullanılan ve golle sonuçlanan ilk penaltı atışında Arjantinli yıldız Messi'nin oldukça sakin ve soğukkanlı bir şekilde filelere adeta pas vererek attığı penaltı sosyal medyada gündem oldu. Attığı penaltı ile efsane futbolcu Maradona'yı taklit ettiği düşünülen Messi'nin bunu bilerek yapıp yapmadığı ise merak konusu oldu.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Messi ve Angel Di Maria 2 gol bulan Arjantin Milli Takımının üstünlüğü bulunurken 2. yarıda yıldızlaşan Mbappe'nin 97 saniyede attığı iki golle eşitlik sağlandı. Maçın normal süresi bu skorla biterken uzatmaların da 3-3 beraberlikle tamamlanmasıyla mücadele seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında 4-2'lik skorla Arjantin Dünya Şampiyonu oldu.

AKILLARA MARADONA'YI GETİRDİ

Kullandığı penaltıyla akıllara efsane futbolcu Maradona'yı getiren ve bazı futbolseverlere göre de onu taklit ettiği düşünülen Messi, sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından yorum ve eleştiri alırken bunu neden yaptığı ise hala gizemini koruyor.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Arjantin'in efsane yıldızı Maradona'yı her şekilde taklit etmeye çalışan Messi, 2012 yılında Ballon d'Or yani Altın Top ödülünü almış ve 2012 yılının en iyi futbolcusu olmuştu. Başarılı futbolcunun üzeri beyaz noktalı siyah bir smokin giymesi Arjantin basının gözünden kaçmamıştı. Her fırsatta kıyaslandığı Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın da yıllar öncesinde böyle bir takım elbise giydiği ortaya çıkmıştı.