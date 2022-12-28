Kimler yok kimler! Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı
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Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı Lucas Torreira'nın yanı sıra Mauro Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan; Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün, Mathias Ross kafilede yer almadı. Ayrıca sarı kart cezasında bulunan Torreira da kafilede yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Sivasspor kadrosu :
- FERNANDO MUSLERA
- LEO DUBOIS
- PATRICK VAN AANHOLT
- FREDRIK MIDTSJO
- KEREM AKTÜRKOĞLU
- HARIS SEFEROVIC
- DRIES MERTENS
- EMRE TAŞDEMIR
- BAFETIMBI GOMIS
- BERKAN KUTLU
- VICTOR NELSSON
- MILOT RASHICA
- SERGIO OLIVEIRA
- YUSUF DEMIR
- OKAN KOCUK
- EMIN BAYRAM
- ABDÜLKERİM BARDAKCI
- BARIŞ ALPER YILMAZ
- BARAN AKSAKA
- JUAN MATA
- METEHAN BALTACI
- SACHA BOEY