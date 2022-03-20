Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, lig ikinciliği için iddiasını artırdı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlandı. 35. dakikada Bytyqi'nin golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe, soyunma odasına da bu skorla girdi.

İkinci yarıya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, birçok gol pozisyonundan yararlanamazken, 66. dakikada Kim Min-jae ile beraberlik sayısını buldu.

Baskısını artıran Fenerbahçe, üst üste pozisyonlara girerken, galibiyet sayısını 88. dakikada Pelkas ile buldu ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde üst üste oynadığı 6 maçta 16 puan toplayarak önemli bir seriye imza attı.

Sarı-lacivertliler, lig ikinciliği için de büyük avantaj yakaladı. Maç öncesi ligde 55 puanla ikinci sırada bulunan rakibini yenerek puan farkını 2'ye düşürdü.

Kim Min-jae, ilk golünü attu

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü İttifak Holding Konyaspor ağlarına attı.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki stoper, 66. dakikada takımına beraberliği getiren gole imza attı.

Min-jae, bu golle sarı-lacivertli formayla ilk kez fileleri havalandırdı.

Tribünler Arda'yı çağırdı

Fenerbahçeli taraftarlar, 17 yaşındaki Arda Güler lehine tezahüratta bulundu.

İlk yarının son bölümünde takımları yenik durumdayken oynanan futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahürat yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın ikinci yarısının başlamasıyla "Arda-Arda" şeklinde bağırırken, genç oyuncu 76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Mesut 45 dakika

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, İttifak Holding Konyaspor maçında 45 dakika forma giyebildi.

İlk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çeken yıldız oyuncu, devre arasında yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.

Szalai, sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin Macaristanlı stoperi Attila Szalai, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlık sebebiyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

Sağ bacağındaki problem sebebiyle 58. dakikada kendini yere bırakan Szalai, 61. dakikada oyundan çıktı.

Szalai'nin yerine Filip Novak oyuna dahil oldu.

Novak, 9 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, tüm kulvarlarda 9 maç sonra sahaya çıktı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle takımını yalnız bırakan Novak, 9 maç aranın ardından formasına kavuştu.

Maçın 61. dakikasında sakatlanan Szalai'nin yerine oyuna giren Çek savunmacı, son olarak 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giymişti.