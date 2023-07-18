Kim Min-Jae, Bayern Münih'e transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae, Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Futbolcu, Bayern Münih'e transfer olmanın her futbolcunun hayali olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin yeni adresi Bayern Münih oldu.

Bayern Münih, Napoli forması giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Alman devinden yapılan açıklamada, Kim Min Jae ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtildi.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, "Bayern Münih her futbolcunun hayalidir. Münih'te beni bekleyen her şeyi dört gözle bekliyorum. Benim için yeni bir başlangıç ??demek. Burada gelişmeye devam edeceğim. Kulüple yaptığım görüşmelerde bana olan ilginin ne kadar büyük olduğu en başından beri bana açıkça ifade edildi. İlk hedefim oldukça çok oynamak. Ayrıca mümkün olduğu kadar çok şampiyonluk kazanmak istiyorum" dedi.