Kim Min Jae Ballondor adayı mı oldu? Kim Min Jae nasıl oy verilir?

Ballondor 2023 yılı adayları belli oldu. Listede Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae de yer aldı. Gelişme sonrası Kim Min Jae Ballondor adayı mı oldu, merak edildi. Peki, Kim Min Jae nasıl oy verilir?