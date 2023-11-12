Kilisspor Futbolcusunun Dilinin Boğazına Kaçması

Kilis'te oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde röveşataya kalkan futbolcunun dili boğazına kaçtı. Talihsiz futbolcu erken müdahale sonucu hayata tutundu. Kilisspor'un 4-1 kazandığı maç sonrası takım arkadaşlarının Muhammet için gözyaşı döktüğü görüldü.

Kilis,'te oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde röveşataya kalkan futbolcunun dili boğazına kaçtı. Talihsiz futbolcu erken müdahale sonucu hayata tutundu.

BAL liginde oynanan Kilisspor-Önderspor maçının 70'inci dakikası kale önünde röveşataya kalkan Kilisspor oyuncusu Muhammet Güner, kafası üzerine düşerek yerde kaldı. Hareketsiz kalan Muhammet Güner'in durumu arkadaşları tarafından fark edildi.

Dilinin boğazına kaçtığı görülen Muhammet Güner'e önce maçın yan hakemi Abdülkerim Dalgaç ilk müdahaleyi yaptı. Genç futbolcu daha sonra sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kilisspor'un 4-1 kazandığı maç sonrası takım arkadaşlarının Muhammet için gözyaşı döktüğü görüldü.