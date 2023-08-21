Kilis'teki depremzedelere ev sahipliği yapan yurtlar yeni akademik yıla hazırlanıyor

Kilis'te depremzedelere ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, yeni akademik yıla hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar almayan Kilis'te, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan afetzedeler, konteyner ve evlere yerleştirildikten sonra yurtlarda bakım onarım çalışmaları başlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden Kilis'in de etkilendiğini söyledi.

Yurtların kapılarını depremzedelere açtıklarını hatırlatan Kaplan, Kilis dahil olmak üzere evini kaybetmiş, evi yıkılmış, yakınını kaybetmiş özellikle Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay'dan afetzedeleri yurtlarda ağırladıklarını ifade etti.

Daha sonra devletin verdiği imkanlar dahilinde kira yardımı alanların evlerini kiraladığını ve yurttan ayrıldığını, kira yardımı alamayanlar da Valilik ve AFAD'ın hazırladığı konteynerlere geçtiğini dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:

"Depremzedelerimiz yurtlarımızdan yeni yeni ayrıldı. 2023-2024 üniversite eğitim hayatının başlamasına az bir zaman kaldı. Öğrencilerimiz kendi evlerine gelecek, yurtlar onların evi. Eylül ayında üniversiteler açılacak. Şu anda yurtlarımızda bakım onarım ve tadilatlarımız devam ediyor. Bakım onarım ve tadilat için tüm teknik personelimizi yurtlarımıza yönlendirdik. Bu kapsamda var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz."

Depremzedeleri mağdur etmediklerine dikkati çeken Kaplan, kentteki 7 yurtta 350 civarında depremzedeyi misafir ettiklerini söyledi.

"Kilis'teki yurtlarımız depremde hasar almadı"

Velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla devlet yurtlarına gönderebileceğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Kilis'teki yurtlarımız depremde hasar almadı. Sadece çok küçük boya kabarmaları, boya döküntüleri oldu. Taşıyıcılarımızda herhangi bir hasarımız yok. Gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün gerekse de Bakanlığımızın gönderdiği teknik personel yurtlarımızı inceledi. Hamdolsun olumlu rapor verdiler. Biz de yurtlarımızı inşallah yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyoruz. Velilerimiz, vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla çocuklarını yurtlarımıza gönderebilir."