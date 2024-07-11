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Kilis'te Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle Çocuklar Boğulma Tehdidiyle Mücadele Ediyor

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Kilis'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yüzlerce çocuk boğulma durumuna karşı eğitilip, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaya çalışılıyor.

Kilis'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yüzlerce çocuk boğulma durumuna karşı eğitilip, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaya çalışılıyor.

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 2 bin 500 çocuk, 60 kişilik havuzlarda eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor. Proje kapsamında çocuklar, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılırken, güvenli olmayan yerlerde de boğulma vakalarının önüne geçiliyor.

"Hava sıcaklıklarının artmasıyla talepler 2 kat arttı"

Havaların ısınmasıyla birlikte havuzlarda başvuru taleplerinin 2 kat arttığını dile getiren Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Fatih Şahin, "Bakanlığımızın yapmış olduğu proje kapsamında 12 saat boyunca 05 ile 70 yaş arasındaki bireylere yüzme eğitimi vermekteyiz. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlarımız havuzları günlük olarak kullanıyorlar. Serinlemek ve eğitim amacıyla günlük 700 ile 900 öğrenci kullanıyor. Yetenekli sporcularımızı seçerek lisanlı sporcu yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda seçilen sporcular, yurt genelindeki müsabakalara katılacaklar. Havuzun temizliği ve ölçümleri günlük olarak düzenli şekilde yapılmaktadır. İl genelindeki yüzmeyi bilmeyen herkesi spor müdürlüğündeki havuzlara bekliyoruz" dedi.

Abisini kendisine örnek alarak yüzmeyi öğrendiğini söyleyen 11 yaşındaki Furkan Cudar, "2020 yılında yüzme eğitimleri alarak kendi yaş grubumda profesyonel olarak hem yüzüyorum hem de yarışmalara katılıyorum. Yaklaşık 3 senedir yarışmalara katıldım ve sayamadığım kadar madalyalarım var. Ben de yüzmeyi bilmiyordum. Hatta deniz ve havuzu görünce çok korkuyordum. Eğitimini aldım ve şu an 25 metrelik kayalık alanlardan hiç korkmadan atlayabiliyorum" şeklinde konuştu.

3 yıl öncesine kadar yüzmeyi bilmediğini ve öğrendikten sonra her şeyin çok kolay olduğunu söyleyen 12 yaşındaki Muhammed Ali Osmanoğlu ise "Yüzmeyi 3 senede almış olduğum eğitimlerle öğrendim. Eskiden çok korkuyordum ama şu an çok güzel yüzüyorum. Denizden çok korkarken ekibimle birlikte Türkiye birinciliğine kadar çıktık" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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