Kilis'te ultrAslan taraftar grubu Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Galatasaray Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemesinin ardından kutlamalar sürüyor.

Kilis'te ultrAslan taraftar grubu üyeleri, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda toplanarak Galatasaray'ın şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

ultrAslan'ın il temsilcisi Selim Özmen, depremden dolayı bu zor süreçte taraftarları bir nebze olsa eğlendirmek için böyle bir gece organize ettiklerini söyledi.

Özmen, "Daha önceki şampiyonluklarda böyle kutlamalar yapmıyorduk. Bu defa kutlamalar yaparak Kilis'e damga vurduk. Emeği geçen ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Organizasyon kapsamında meşaleler yakan taraftarlar, müzik eşliğinde eğlendi.