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Kilis'te 158 motosiklet trafikten men edildi, 1682 sürücüye ceza uygulandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, eylül ayı içerisinde 3 bin 348 motosiklet denetlendi. Denetlemeler sonucunda 1682 motosiklet sürücüsüne 4 milyon 697 bin 728 TL ceza uygulandı ve 158 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.