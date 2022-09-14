Kilis spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası: Kilis Belediyespor: 0 Osmaniyespor: 0 Spor Haberleri Kilis bölgesinden gelen habere göre Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Kilis Belediyespor 120 dakikası gölsüz biten karşılaşmada Osmaniyespor'u seri penaltılarda 4-3 yendi. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Kilis Belediyespor 120 dakikası gölsüz biten karşılaşmada Osmaniyespor'u seri penaltılarda 4-3 yendi. Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Kilis Belediyespor ile Osmaniyespor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 berabere sonuçlanan karşılaşmanın 30 dakikalık uzatma süresinde de gol çıkmadı. Sere penaltı atışlarında Kilis Belediyespor 4-3 Osmaniyespor'a üstünlük sağlayarak, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 tura çıkmaya hak kazandı. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Kilis Spor Haberler

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