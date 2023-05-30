Kılıçdaroğlu, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Spor