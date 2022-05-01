Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti - Haberler

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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti.

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti.

Mavi-lacivertli kulüp twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Spor Toto 1. Lig'i ilk 2 sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u başarılarından dolayı kutladı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Politika, Spor, Güncel, Haberler

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