Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti.

Mavi-lacivertli kulüp twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Spor Toto 1. Lig'i ilk 2 sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u başarılarından dolayı kutladı.