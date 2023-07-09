Kılıçdaroğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Zeybek'i yürekten kutluyor, başta pehlivanlarımız olmak üzere ata sporumuza hizmet veren tüm camiaya şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.