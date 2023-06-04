Kılıçdaroğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda başarılı olan milli takımları kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan kadın milli takımı ile üçüncü olan erkek milli takımını kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan kadın milli takımımızı ve dünya üçüncüsü olan erkek milli takımımızı yürekten kutluyorum" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan kadın milli takımı ile üçüncü olan erkek milli takımlarını kutladı. Kılıçdaroğlu'nun bugün Twitter hesabında yayınladığı kutlama mesajı şöyle:

"Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan kadın milli takımımızı ve dünya üçüncüsü olan erkek milli takımımızı yürekten kutluyorum."