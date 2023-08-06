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Kılıçdaroğlu, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz'u kutladı

Spor Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan milli okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Spor

Kemal Kılıçdaroğlu Mete Gazoz Dünya Spor Haberler

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