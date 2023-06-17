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Kılıçdaroğlu, Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladı

Kılıçdaroğlu, Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladı

Spor Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes camiasını yürekten kutladığını belirtti. Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 83-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, bu akşam deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 yenen Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından Anadolu Efes'in şampiyonluğu için kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Spor

Kemal Kılıçdaroğlu Anadolu Efes Sigorta Türkiye Spor Haberler

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