Kılıçdaroğlu, Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes camiasını yürekten kutladığını belirtti. Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 83-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, bu akşam deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 yenen Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından Anadolu Efes'in şampiyonluğu için kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum."