Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tebrikler Filenin Sultanları. 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı X (Twitter) hesabından yayınladığı mesajla kutladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:
"Tebrikler Filenin Sultanları. 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum."
Kaynak: ANKA / Spor