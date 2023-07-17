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Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımını Tebrik Etti

Spor Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, '2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan, bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan, bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Spor

Kemal Kılıçdaroğlu voleybol Spor Haberler

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