Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımını Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, '2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan, bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.' ifadelerini kullandı.