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Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Paris Olimpiyatları'nda başarılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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