Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğa son bir adım kaldı. Başarılar Filenin Sultanları.' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğa son bir adım kaldı. Başarılar Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.