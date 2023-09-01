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Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Spor Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğa son bir adım kaldı. Başarılar Filenin Sultanları.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğa son bir adım kaldı. Başarılar Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Spor

Kemal Kılıçdaroğlu voleybol Spor Haberler

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