Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
Spor Haberleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Filenin Sultanları'na şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Spor