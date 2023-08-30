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Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Filenin Sultanları'na şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Spor

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