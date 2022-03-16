Kılıç: "Hentbolun geleceği için ortak çalışmalıyız"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Başkanı Özgür Timur'u ziyaret etti. Ziyarette, Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü Hentbol Şube Başkanı Abdullah Öztürkmen ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı menajeri Ozan Kaya da yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi MSK Başkanı Özgür Timur, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Kadın ve erkek basketbol takımlarımızın yanı sıra kadın voleybol ve kadın hentbol takımlarımız kısa sürede Süper Lig'e çıkmak için mücadele veriyorlar. Bizim için önemli olan alt yapıdaki sporcularımızı A takıma kazandırmak" diye konuştu.

Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç ise Mersin'de hentbolun daha iyi noktalara gelmesi için ortak bir çalışma içerinde bulunmak istediklerini ve yerel yönetimlerin hentbola daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi. Kılıç, "Hentbolun daha iyi noktalara gelmesi için hentbolu sevdirmek, tanıtmak çok önemli. Bunu okullarda ve kulüplerin alt yapılarında başlatmak gerekiyor. Özellikle yerel yönetimler, her semte basketbol alanları yaptığı gibi hentbol alanları da yapabilir. Biz federasyon olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Başkan Kılıç, MSK Başkanı Özgür Timur ve Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü Hentbol Şube Başkanı Abdullah Öztürkmen'e Türkiye Hentbol Milli Takımı forması ve hentbol topu hediye etti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor