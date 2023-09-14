Kiğılı, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonu gibi birçok spor takımının resmi giyim sponsorluğunu yaparken, Almanya'nın 1. Lig hentbol takımı Rhein Neckar Löwen'i de sponsorluğa dahil etti.

Kiğılı, Almanya'nın 1. Lig hentbol takımı Rhein Neckar Löwen ile resmi giyim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışında spor odaklı sponsorluklar ile sporun kapsayıcılığına önem veren Kiğılı, başta Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonu olmak üzere, İtalya Milli Basketbol Takımı, Romanya Milli Futbol Takımı, Başakşehir, Sivasspor, ve Alanyaspor futbol takımları ve Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın resmi giyim sponsorluklarına devam ederken, giyim sponsorluğuna, 2023 Almanya Kupa Şampiyonu hentbol takımı Rhein Neckar Löwen'i ekledi.

"Sponsorluklarımızla gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, bir Türk markası olarak sporun evrenselliğini ve kapsayıcılığını desteklemenin, branş ayırmadan her alanda sporun ve sporcuların yanında olmanın kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Takım sponsorluklarının yanı sıra bireysel sporculara da destek olmaya önem verdiklerini belirten Suerdem, şunları kaydetti:

"Özellikle son 3 yıldır giyim sponsoru olduğumuz Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesindeki A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımlarının dünya arenasında şampiyonluk kürsüsüne çıkması bizleri çok gururlandırdı. Uluslararası arenada da desteklediğimiz takımların başarıları hem markamız ve hem de ülkemizin tanıtımı açısından bir o kadar kıymetli.

2023 yılında Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak Alman Hentbol Takımı Rhein Neckar Löwen'in resmi giyim sponsoru olmak bizleri çok heyecanlandırdı. Almanya fazlasıyla önem verdiğimiz ülkelerden bir tanesi. Bu desteklerimiz ise Almanya'daki hedeflerimizi simgeliyor. Sponsorluğumuzun hayırlı olmasını ve Rhein Neckar Löwen Hentbol Takımı'na bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."