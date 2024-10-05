Kiera van Ryk: VakıfBank, Voleybol Dünyasında İnanılmaz Bir İse Sahip

Kiera van Ryk: VakıfBank, voleybol dünyasında inanılmaz bir isme sahip

'Oyuncuların bizi hemen ailelerine dahil etmelerinden çok mutluyum'

' Galatasaray maçı iyi bir test olacak'

'Bu seviyede olduğum için onurlu hissediyorum'

'VakıfBank'ta benim pozisyonumda birçok harika oyuncu oynadı'

'Şampiyonluklar kazanmak istiyorum'

Metin ARSLANCAN – Ali DANAŞ İSTANBUL, – VakıfBank'ın yeni transferi Kanadalı pasör çaprazı Kiera van Ryk, VakıfBank'a katılmanın ilk hissi tabii ki heyecandı. VakıfBank, voleybol dünyasında inanılmaz bir isme sahip ve birçok kupa kazanmış, en üst seviyede rekabet eden bir geçmişe sahip. Takımın bir parçası olmak ve bu formayı giymek benim için bir onur. Vakıfbank'ta benim pozisyonumda birçok harika oyuncu oynadı ve benim bu sezonki umudum, onların bu takıma kattığı kaliteyi devam ettirmek" dedi.

VakıfBank'ın Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'ndan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu Kiera van Ryk, yeni sezon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonun ilk hafta maçında bugün Galatasaray ile karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran başarılı pasör çaprazı, "Şimdiye kadar olan süreç gerçekten çok iyiydi. Sezon öncesi hazırlık, tesis ve takım arkadaşlarım harikaydı. Bu harika tesiste, harika takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapıyoruz. Ekip gerçekten yardımsever ve net bir şekilde yönlendirici davrandı. Yavaş yavaş daha iyi bir takım oluyoruz ve birbirimizle kaynaşıyoruz. Takımda yedi yeni oyuncu var. Biraz zaman alacak ama burada olan oyuncuların bizi hemen kabul etmesinden ve ailelerine dahil etmelerinden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY MAÇI İYİ BİR TEST OLACAK'

Sezonun ilk haftasında bugün oynanacak Galatasaray maçına da değinen Ryk, "Elbette ilk maç ve Galatasaray zorlu bir takım. Gerçekten iyi oyunculara sahipler. Hızlı bir oyun tarzıyla oynuyorlar. Bu yüzden, bizim hazırlığımızın nasıl olduğunu görmek için iyi bir test olacak. Birlikte yarışacağımız ve nihayet birlikte ilk resmi maçımızı oynayacağımız için heyecanlıyım" diye konuştu.

'VAKIFBANK, VOLEYBOL DÜNYASINDA İNANILMAZ BİR İSME SAHİP'

VakıfBank'a katıldığı anda yaşadığı hisleri anlatan Kanadalı oyuncu, şunları kaydetti

"VakıfBank'a katılmanın ilk hissi tabii ki heyecandı. VakıfBank, voleybol dünyasında inanılmaz bir isme sahip ve birçok kupa kazanmış, en üst seviyede rekabet eden bir geçmişe sahip. Bu seviyede olduğum için onurlu hissediyorum. Takımın bir parçası olmak ve bu formayı giymek benim için bir onur. Bu yıl bunu yapacağım için çok heyecanlıyım."

'VAKIFBANK'TA BENİM POZİSYONUMDA BİRÇOK HARİKA OYUNCU OYNADI'

Kiera van Ryk, pasör çaprazı mevkisinde daha önce önemli oyuncuların forma giydiğini bildiğini vurgulayarak, "Vakıfbank'ta benim pozisyonumda birçok harika oyuncu oynadı ve benim bu sezonki umudum, onların bu takıma kattığı kaliteyi devam ettirmek. Tabii ki Sultanlar Ligi'nde 3 yıl oynadım ve bir sezon daha oynamak için heyecanlıyım. Umarım şimdiye kadarki en iyi sezonum olur" şeklinde konuştu.

'ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUM'

Takım içerisindeki rekabetten de söz eden tecrübeli oyuncu, "Tabii ki bu pozisyonda sayı üretmek ve güvenilir olmak için farklı bir baskı var. Geçmiş takımlarımda da bu şekilde olmak zorundaydım ve bu yüzden bu deneyimi değerlendireceğim için sabırsızlanıyorum. Bu yıl burada oynayacağım ve hedefim bu sezon takıma elimden gelen en iyi desteği vermek. Kazanabildiğimiz kadar maçlar ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Benim için bu çok heyecan verici. Spor salonunda benimle birlikte yer almak için rekabet edebilecek; birbirimizin gelişmesine ve daha iyi oyuncular olmasına yardımcı olabilecek; bir adım öteye geçmenizi sağlayabilecek birilerinin olması çok önemli. Saha dışında bir arkadaşlığımızın olduğu ve aynı zamanda birbirimizi olabileceğimiz en iyi oyuncular haline getirmek için rekabet edebileceğimizden dolayı mutluyum" diyerek konuşmasını tamamladı.