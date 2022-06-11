Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağı yarın yapılacak - Haberler

Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağı yarın yapılacak Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2022 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağının yarın gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2022 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağının yarın gerçekleştirileceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci 'dan' sınavları, 12 Haziran Cumartesi günü Kayseri Talas Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi. Sınavlarda sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtildi. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Kick Boks Türkiye Kayseri Spor Haberler

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